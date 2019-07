Hard Powder ist ein Film mit u.a. Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern, John Doman und Tom Bateman von STUDIOCANAL aus dem Jahr 2019.

19 Bewertungen Hard Powder STUDIOCANAL (11.07.2019)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 114 Minuten

Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern, John Doman, Tom Bateman

Englisch, Deutsch, Französisch

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Hard Powder: Willkommen in Kehoe! Das Thermometer zeigt Minus 10 Grad in dem glitzernden Skigebiet in den Rocky Mountains. Der Schneepflugfahrer Nels Coxman (Liam Neeson) führt mit seiner Familie ein beschauliches Leben, bis sein Sohn sich mit dem schillernden Drogenboss Viking (Tom Bateman) einlässt – und auf dessen Befehl ermordet wird. Rasend vor Wut legt sich Nels mit dem mächtigen Kartell an.

Und auch wenn sein Wissen über Mord und Totschlag bislang nur aus Krimis stammt: Ein Drogengangster nach dem anderen fällt seiner Rache zum Opfer. Während Nels immer mehr Männer verschwinden lässt, macht Viking seinen langjährigen Rivalen White Bull (Tom Jackson) verantwortlich. Die Situation eskaliert in einen wahnwitzigen Bandenkrieg, und die strahlenden Hänge der Kleinstadt leuchten bald blutrot.

9,0 von 10 Schneefräsen