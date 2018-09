Hard Boiled ist ein Comic aus dem Cross Cult Verlag vom 12. September 2018.

Hard Boiled - Neue Edition Frank Miller, Dave Stewart

Herausgeber: Cross Cult

Auflage Nr. 1 (12.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 128 Seiten

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Hard Boiled: Ein ganz normaler Tag für Nixon: ein kleines Massaker in der Innenstadt, seinen antiquierten Straßenhai gegen die Wand gesetzt, eine Porno-Convention gemetzelt und einen Steuerflüchtling in die Luft gejagt. Nixon ist Steuerfahnder – und er bekommt immer seinen Mann. Frank Miller und Geof Darrow entwickeln die Geschichte eines komplett aus dem Ruder gelaufenen Mannes in einer noch sehr viel wahnsinnigeren Welt. Nixons bleigeladene Odyssee durch alle Spielarten von Unmoral und Verderbnis sind eine brutale Satire auf den „American Way of Life“.

Die luxuriöse Neuauflage des Kult-Comics von Frank Miller – in Überformat und mit neuer Kolorierung.

Heftig, einfach nur heftig, ich glaube ich habe noch nie einen Comic gesehen, der so detailreich und gleichzeitig so brutal ist. Die Welt um den Hauptcharakter ist richtig krank, Nixon brutal, ich kann das gar nicht in Worte fassen wie krank dieser Comic eigentlich ist. Auf jeder Seite erwartet einen was neues, wo man einfach nur denkt „Was zu Teufel“… das macht mir mega Spaß, ich lese solche Comics wirklich gerne und muss ganz ehrlich sagen, dass Hard Boiled der beste war, den ich seit langer Zeit gelesen habe, gerade wegen der Darstellungen und der vielen Details, da müsst ihr unbedingt selbst einmal reinschauen.

9,5 von 10 krassen Comics