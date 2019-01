Happy Planning! Der geniale Haushaltsplaner ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 9. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Happy Planning! Der geniale Haushaltsplaner: Haushaltsplaner … aber in schön! Mit inspirierenden Zitaten im Handlettering-Stil, nützlichen Symbolen zur Kategorisierung der Ausgaben und praktischen Übersichten macht die sonst etwas unangenehme Haushaltsplanung wieder Spaß. So behält man die Haushaltskosten im Blick und die Finanzplanung wird zum Kinderspiel, sodass man sich am Ende auch den ein oder anderen Traum verwirklichen kann. Happy Planning!

Haushaltsplaner sind eigentlich eine tolle Sache, ich habe allerdings bisher selten einen gesehen, der meinen Ansprüchen genügt und das bietet was mir wichtig ist. Als das man eine bessere Übersicht über seine Ausgaben hat und vor allem über die Kategorien seiner Ausgaben. Es ist ganz spannend so ein Buch mal zu führen, nur so sieht man für was für unnötige Dinge man auch sein Geld manches Mal ausgibt. In diesem Haushaltsplaner hat man eine tolle Übersicht, kategorisiert und in einer wirklich schönen Aufmachung, eben nicht so ein 0815 Planer, sondern wirklich ein schickes Teil mit ausreichend Platz für alle Ausgaben, kann ich also sehr empfehlen.

9,0 von 10 nötigen Ausgaben