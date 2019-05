Happy Planet: Jetzt handeln für eine glückliche Erde ist ein Buch aus dem Verlag Neue Erde vom 18. März 2019.

Happy Planet: Jetzt handeln für eine glückliche Erde: Fred Hageneder, seit vielen Jahren in regem Austausch mit einem Kreis herausragender unabhängiger Wissenschaftler*, hat den besorgniserregenden Befund einer potentiell tödlich verlaufenden Krankheit des Planeten Erde namens »Mensch« in eine spritzige, gut lesbare Form gebracht und will mit diesem Buch Mut machen und aufzeigen, dass wir den Verlauf noch ändern können: mit Freude zu einem glücklichen Planeten!

Die Kernfrage die dieses Buch stellt ist die Frage ob der Mensch noch zu retten ist. Der Weg zur Klärung dieser Frage ist sehr einfach geschildert. Der auto schafft es mit einfachen Worten zu erklären wo eigentlich das Hauptproblem unseres Planeten liegt, es liegt an uns. So einfach kann man das schon sagen doch gibt Möglichkeiten die Wunden des Planets zu heilen? Ja gibt es, aber uns bleibt dazu nicht mehr viel Zeit wie der Autor weiß. Mehr möchte ich euch gar nicht verraten, schaut unbedingt mal selbst rein, ich fand es einfach großartig, wie git der Autor es schafft uns unsere Probleme vorzuhalten in so einem kleinen handlichen Buch.

8,0 von 10 glücklichen Planeten