Happy Man ist das neueste Album von Pete Wolf Band (Wolfgang Petry) und Sony Music aus dem Jahr 2017.

Happy Man von Pete Wolf Band: Pete Wolf, wie er sich nun nennt, singt auf Englisch und macht moderne Pop-/Rock/Blues-Musik mit einem leichten Country-Touch, die sofort ins Ohr geht. Ein Vollblutmusiker beherrscht eben verschiedene Genres und lässt sich nicht in eine Schublade stecken, wie der Sänger nun eindrucksvoll beweist. Pete Wolf sagt dazu selbst: „Mir geht es bei dieser CD einfach nur um die Freude an der Musik, mit Kollegen und Freunden zu musizieren, einfach die Freiheit zu haben das machen zu können“. Man kann also gespannt sein, wohin die Reise noch führt.

Die Stimme wird euch bekannt vorkommen, ist auch kein Wunder, denn Wolfgang Petry ist zurück mit einem neuen Projekt. Allerdings ist die Musikrichtung schon eine etwas andere, als man es von dem Künstler gewohnt ist. Ich fand das eigentlich ganz gut und ich sage eigentlich, denn ich finde seine deutsche Musik besser. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten mich an die englischen texte zu gewöhnen. Zwar waren die ähnlich wie die deutschen, die man so kennt, aber der Stil ist eben ein anderer. Ich bin mir nicht sicher ob das für Hardcore Wolfgang Petry Fans wirklich was ist. Ich bin hin- und hergerissen, das merkt ihr sicherlich gerade, einerseits fand ich es gut, andererseits fremd. Am besten ihr macht euch mal selbst ein Bild und hört selbst mal hier rein.

7,0 von 10 Sängern im neuen Gewand