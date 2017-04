Geburtstagparty 2017: Tag #55 mit Happy Carb: Meine liebsten Low-Carb-Rezepte

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

4x Happy Carb: Meine liebsten Low-Carb-Rezepte: Low-Carb schmeckt langweilig, ist langweilig und Nudeln oder Desserts gibt’s auch nicht. So viele haltlose Vorurteile in einem einzigen Satz! Den farbenfrohen Gegenbeweis tritt Bettina Meiselbach seit August 2014 in ihrem Blog ‚Happy Carb: Mein Low-Carb-Weg zum Glück‘ an. Mit überwältigendem Erfolg: Sie hat mit ihrer Ernährungsumstellung 60 Kilogramm verloren und über 50.000 Leser gewonnen. Höchste Zeit also für ein großes, kreatives, zauberhaftes Happy-Carb-Kochbuch! Home-Made und authentisch. Mit Gelinggarantie – verbürgt von den Leserinnen und Lesern des Happy-Carb-Blogs. 60 Kilogramm weniger auf der Waage. Wie ist das denn passiert? Eine kurze Orientierung im Low-Carb-Universum; Das Happy-Carb-Prinzip und was es damit auf sich hat; Besondere Zutaten und Low-Carb-Basics, die immer im Haus sein sollten; 150 der beliebtesten Rezepte vom HappyCarb-Blog und dazu ganz viele neue Ideen.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 07.04.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.