Happiness is handmade – über 500 Sprüche, Zitate und Weisheiten zum Lettern und Abpausen: Plus 20 Kreativ-Projekte ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 2. Oktober 2018.

Happiness is handmade: In diesem aufwendig gestalteten Buch findet man schnell passende Worte für jede Gelegenheit – von der Geburt bis zur goldenen Hochzeit. Die Frage nach „Was schreibe ich bloß?“ gehört somit der Vergangenheit an. „Happiness is Handmade“ bietet über 500 Sprüche zum Lettern und Abpausen. Darunter finden sich humorvolle, emotionale und motivierende Worte, die den Nagel auf den Kopf treffen und dem Empfänger bzw. der Empfängerin ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Zusätzlich gibt es auf den insgesamt 320 Seiten tolle Anleitungen zur Handlettering-Gestaltung von Karten, Rahmen, Kissen und vielem mehr.

Ein total witziges Buch, deren Kern die Sprüche sind, die hier sehr schön gestaltet wurden. Im Grunde sind das so Sprüche, die man aus WhatsApp Nachrichten kennt und immer schmunzeln muss. Auch beim durchblättern von diesem Buch musste ich sehr oft schmunzeln und habe auch gleich welche weitergeschickt. Zum Ende des Buches gibt es noch 20 kleiner bastel Projekte, da dürfte für jeden kreativen Kopf etwas dabei sein, ein Buch mit dem man sich gerne beschäftigt.

7,5 von 10 witzigen Sprüchen