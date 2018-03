Happiness im Business ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH vom 14. Februar 2018.

Happiness im Business: Glück im Business zahlt sich aus. Es wird Zeit, dass sich Unternehmen ernsthaft damit auseinandersetzen. Eine Möglichkeit dazu bieten die Autoren André Daiyû Steiner, Carolin Hefele und Prof. Dr. Christian Schmidkonz. Ihr Buch soll den Leser in die Welt des Glücks und der Erfüllung im Business-Kontext einführen. Dabei werden zum Beispiel die Begriffe Glück, Zufriedenheit, Erfüllung erarbeitet.

Ich fand den Abschnitt über das Glück besser verkäuflich ist am interessantesten in diesem Buch. Da wurde mir zum ersten Mal so wirklich bewusst wie oft uns doch das Glück im Laden begegnet, achtet mal darauf wie viele Produkte das Wort Glück oder Happy im Namen haben. Die verkaufen sich dann besser, ein spannendes Kapitel. Ich kann euch alleine deswegen schon empfehlen in dieses Buch zu schauen, das ist nur eines von vielen interessanten Kapiteln, von denen ich auch nicht zu viel verraten möchte, schaut selbst.

7,0 von 10 glücklichen Mitarbeitern