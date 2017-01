Hannibal: Ein abenteuerlich-malerischer Bilderbogen, angelegt als aufwendiges Schaugemälde: Der Alpenübergang des karthagischen Feldherrn Hannibal und die Siege über die Römer bis zur Schlacht bei Cannae (216 v. Chr.). Und immer Im Mittelpunkt die dramatische Liebe Hannibals zu der schönen Silvia aus dem feindlichen Lager der Römer.



Lasst euch nicht vom Cover täuschen, die Hauptrollen hier spielen nicht Bud Spencer und Terence Hill, sondern Victor Mature. Victor Mature war ein großer Darsteller in den 50er Jahren, der viele Historien, Monumental und Bibelfilme gedreht hat, ich mag ihn sehr. Auch die Rolle des Hannibal spielt er einmal mehr hervorragend. Das Besondere, für Bud Spencer und Terence Hill Fans: Die beiden standen hier zum ersten Mal zusammen vor der Kamera, wie man so schön sagt, damals noch ohne Pseudonym, denn das entstand ja erst 1967, dieser Film ist aus dem Jahr 1959. Die beiden spielen hier eine Nebenrolle, Terence Hill eine nervige und Bud Spencer eine in dem man ihn kaum erkennt.

Das Cover zeigt natürlich beide, weil man sich so mehr Umsätze verspricht. Aber egal, ich liebe solche Historienfilme und kannte ihn noch nicht. Ich fand ihn okay, die großen Schlachten blieben aus, die Kämpfe die man sah, sahen eher nicht so klasse aus, zumindest für heutige Verhältnisse, man sah eben wie sie aneinander vorbei schlagen etc. Was mir allerdings gefallen hat war die gesamte Story so als Überblick, die sich nah an der Geschichte bewegt. Es wurde klar was für ein riesen Akt es war mit Tausenden Soldaten und Elefanten über die Alpen zu marschieren. Ich hätte das gerne noch mehr herausgestellt gehabt, der Film war irgendwie zu kurz, das hätte so ein zwei oder drei Stunden Film sein können. Insgesamt fand ich ihn okay, er hatte Stärken und Schwächen, ist aber einen Blick mehr als wert.

