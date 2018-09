Hank – Der (un)heimliche Student ist eine Serie mit u.a. Dick Kallman und Linda Foster von Pidax film aus dem Jahr 1966.

Letzte Aktualisierung am 20.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Hank – Der (un)heimliche Student: Bei einem tragischen Unfall sind die Eltern des Studenten Hank Dearborn ums Leben gekommen. Nun muss sich der junge Mann allein um seine kleine Schwester Tina kümmern. Er hat weder Geld noch irgendjemanden, der ihm dabei hilft oder finanziell unterstützt. Hank will nicht auf das College verzichten, auch wenn er die Studiengebühren nicht aufbringen kann. So schleicht er sich immer wieder in diversen Verkleidungen in die Vorlesungen der Uni ein, wo er den Platz fehlender Studenten einnimmt. Dabei muss er höllisch aufpassen, dass ihm der Universitätsdirektor Dr. Lewis Royal nicht auf die Schliche kommt. Dessen hübsche Tochter Doris ist Hanks Freundin und gleichzeitig Verbündete. Kann das Geheimnis gewahrt bleiben?

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Von dieser Serie hatte ich bisher noch nichts gehört, erst kürzlich wurde sie mir empfohlen, weil sie neu auf DVD erschienen ist, ich solle doch mal reinschauen, es könnte lustig werden und was soll ich sagen, sie war mega lustig. Natürlich sieht man der Serie das Alter auch an, sie ist ja immerhin weit über 50 Jahre alt, aber trotzdem echt witzig. Aber die Serie regt auch oft zum Nachdenken an und motiviert, denn das was Hank da alles schafft ist fantastisch, ein moderner junger Mann für die damalige Zeit und eine noch heute gute Serie in die ihr mal reinschauen solltet.

8,0 von 10 Studenten