Handdiagnose: Was die Hände über uns verraten – Set mit Buch und Karten ist ein Set aus dem Königsfurt-Urania Verlag vom 9. Oktober 2018.

Handdiagnose: Was die Hände über uns verraten – Set mit Buch und Karten: Unsere Hände spiegeln Körper, Verstand und Seele auf einzigartige Weise. Sie haben alles gespeichert, was unsere Persönlichkeit betrifft und sie sind grundehrlich. Wer die Zeichen lesen kann, erfährt viel über seine individuellen Stärken und Schwächen sowie gesundheitliche Aspekte.

Prof. Rita Fasel zeigt auf 49 Analysekarten und in dem ergänzenden Buch, was z.B. die persönliche Handform, die einzelnen Finger, Nagelformen, Zeichnungen des Fingerabdrucks und vieles mehr bedeuten. So wird eine spannende, aussagekräftige Analyse für jeden möglich. Das Begleitbuch erklärt die einzelnen Schritte und enthält zu jeder Karte erweitertes Wissen. Wer die Handdiagnose für sich nutzt, wird staunen uns sein ganzes Potenzial entdecken.

Ich finde solche Sets immer sehr interessant, auch wenn ich nicht so recht weiß ob ich das alles glauben soll, macht es dennoch Spaß sich einfach mal darauf einzulassen. Irgendwie erkennt man auch Übereinstimmungen und fängt an sich mit sich selbst auseinander-zusetzen und das kann ja in keinem Fall falsch sein, so kann ich euch also empfehlen in dieses Set auch einmal reinzuschauen.

7,0 von 10 gepflegten Händen