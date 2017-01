Handbuch Functional Training: Entdecken Sie das funktionelle Training, wie Sie es noch nie gesehen oder erlebt haben. Dieses Training ist einfach, schnell, macht Spaß und es wird Ihre Gesundheit und Ihre Fitness verbessern. Funktionelles Training ist eine wissenschaftliche Methode des Trainings, egal ob zu Hause, draußen oder im Fitnessstudio. Das Buch ist in drei Teile unterteilt: Zunächst wird im theoretischen Teil das Warum erklärt, dem das Funktionelle Training zugrunde liegt. Im zweiten, praktischen Teil finden Sie Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie mit verschiedenen Geräten (z. B. Sandsack, Medizinball, Kettlebells). Im abschließenden Teil werden verschiedene Trainingsprogramme vorgestellt, mit denen Sie Ihr Ziel erreichen können und z. B. Ihre Kraft steigern oder abnehmen können.

Ein wirklich sehr gutes Buch für alle die von euch, die zuhause ein bisschen selbst ihre Muskeln aufbauen wollen. Ich finde solche Bücher ja immer klasse, denn ich habe wenig Zeit und kann nur Abends mal kurz zuhause trainieren, wenn überhaupt. Dabei gefallen mir persönlich immer am besten die Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, ich bin überzeugt, dass das für unseren Körper das beste ist. Wer das ebenso denkt, wird wie ich zwei Drittel des Buches nutzen können und die sogar sehr intensiv, da alle Übungen bebildert sind, ich muss sogar sagen, dass sie in einer wirklich guten Qualität präsentiert werden, besser geht es eigentlich kaum noch. Besser wäre vermutlich nur ein Video. So kann man auf jeden Fall alles genau nachmachen. Für die von euch, die gerne mit Gewichten trainieren ist der dritte Teil im Buch gedacht, im Grunde dieselben Übungen, nur eben mit Gewichten, auch wieder top bebildert. Ich habe an dem Buch im Grunde nichts auszusetzen, es ist für ein Taschenbuch vielleicht etwas dick, gebunden hätte es mir besser gefallen, aber das ist nun wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau.