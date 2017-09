Handbuch der germanischen Mythologie ist ein Buch und die komplette vollständige Ausgabe aus dem Nikol Verlag von 2017.

Handbuch der germanischen Mythologie: Wolfgang Golther gibt im vorliegenden Band einen umfassenden Einblick in die nordische Götterwelt. Angefangen mit der Vorstellung der einzelnen Götter und Göttinnen bis hin zum germanischen Götterglauben in den Kulturen.

Ein Wahnsinns Buch, das umfangreicher hätte nicht sein können. Handbuch passt da genau. Ich bin so verblüfft, weil ich mich frage wie so ein Buch so günstig sein kann. Der Autor beschreibt alles so detailliert, das ist also kein blabla, sondern gleicht von der Menge der Informationen schon fast der Bibel. Wie man daran Geld verdienen kann weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das das Buch was man lesen muss, wenn man sich für germanische Mythologie interessiert. Wobei ich zugeben muss, dass es für Laien schon etwas kompliziert ist, aber da einen Mittelweg zu finden ist wohl extrem schwer und so kämpfte ich mich durch einige Kapitel, was nicht ganz einfach war, aber zumindest habe ich nun das Gefühl wirklich perfekt informiert zu sein, zumindest bei den Themen die mich interessierten, wie zb. Riesen. Schaut unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 Germanen