Hand & Fuß – Quellen der Heilung ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 25. Oktober 2018.

Hand & Fuß – Quellen der Heilung: In einer über dreißigjährigen Praxis gewann der Autor neue Erkenntnisse der Fußreflexzonenmassage, besonders an den großen Zehen. Er fand hier über 40 Reflexpunkte der Hirnreflexe, über die schnellere und intensivere Reaktionen ablaufen. Dazu kommen noch rund 20 neu gefundene Reflexpunkte, die Krankheiten sehr schnell und effektiv positiv beeinflussen. Die Massage eines von ihm gefundenen Reflexpunkts kann selbst sehr alte Schockerlebnisse aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein bringen. Genaue Beschreibungen und viele Skizzen und Schaubilder machen nicht nur die Lokalisierung der Reflexpunkte und die Art der jeweils erforderlichen Massage klar, sondern sind vom Autor auch ausdrücklich als Möglichkeit zur Selbsthilfe für sich und vor allem zur Anwendung bei Kindern gedacht.

Ich fand das sehr interessant, man hört ja oft von Fußmassagen oder Handmassagen und das die sich gut anfühlen sollen, weil es eben über diese Reflexzonen an den ganzen Körper geht. Die Erklärungen hier waren super, auch wenn ich selbst nicht massiere fand ich mir das Wissen anzueignen klasse, vor allem wenn ich das oder im Allgemeinen das mit seinem Partner nutzen kann. Ob man aber durchs Massieren Dinge aus dem Unterbewusstsein streichen kann denke ich eher nicht. Daher kann ich sagen ist das Buch im Ansatz großartig. Die Bilder hätten allerdings etwas detailreicher bzw. größer sein können, trotzdem erkennt man alles ganz gut, wenn man genau hinschaut. Wer sich für die Thematik interessiert wird hier ein interessantes Buch finden.

7,0 von 10 Fußreflexzonenmassagen