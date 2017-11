HAMBURGER UMLAND: Die 99 besonderen Seiten der Region ist ein Buch mit den schönsten Plätzen um Hamburg aus dem Mitteldeutscher Verlag von 2017.

HAMBURGER UMLAND: Die 99 besonderen Seiten der Region: Hamburgs Zentrum zieht viele Blicke auf sich, unbemerkt bleibt dabei häufig das Besondere ringsherum. Dieses Buch lädt dazu ein, auch die Ufer der Dove-Elbe zu entdecken, bei Wölfen eine lustige Latschenkiefer aufzuspüren oder unbedingt einmal den Bokeler Karpfen zu probieren, und verrät, wo Alfred Nobel das Dynamit erfand. Autorin Christine Lendt hat die Besonderheiten aufgespürt und größtenteils auch selbst fotografiert.

Meine Stieftochter wohnt in Hamburg und daher sind wir öfter mal in der Gegend, ich komme ja aus der Nähe von Bremerhaven, wie viele von euch bereits wissen. Eine Reise nach Hamburg dauert also keine zwei Stunden, von daher schauen wir öfter mal vorbei und haben vor allem immer Spaß daran das Umland zu entdecken, denn dort gibt es, wie wir schon selbst herausgefunden haben, ganz tolle Stellen. Dies Buch hat noch ein paar mehr parat als man selbst entdecken könnte. Leider hat das Buch ein schlechtes Verzeichnis, das nicht sortiert ist nach Buchstaben, wenn man also etwas Spezielles sucht, dann ist das bald wie ein Wimmelbildspiel. Aber das nur am Rande. Ansonsten ist das Buch wirklich sehr gelungen und macht Lust die Dinge, die hier kurz erklärt werden möglichst bald zu entdecken. Schaut doch einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 Reisen nach Hamburg