Halbfettzeit: Mein neues Leben ohne Rettungsringe ist ein Hörbuch von Tetje Mierendorf aus dem Audio Media Verlag vom 27. August 2018.

Halbfettzeit: Mein neues Leben ohne Rettungsringe: Tetje Mierendorf ist Comedian, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher und bekannt unter anderem aus Let’s Dance und der Doku-Soap Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter. Seine größte Leistung in den letzten drei Jahren: Er hat sich halbiert, d.h. 80 Kilo abgenommen! Wie ihm das gelungen ist und wie dieser Prozess nicht nur seinen Körper, sondern sein ganzes Leben verändert hat, beschreibt er in diesem Buch. Neben vielen Infos und Tipps zu Ernährung, Stoffwechsel und Sport erfahren wir, warum Tetje Mierendorf eigentlich so dick geworden ist. Welche Probleme er damit lösen, welchen Konflikten er aus dem Weg gehen wollte. Scham, Verletzlichkeit und Selbstwertgefühl spielen dabei eine Rolle – Themen, mit denen Männer in der Regel ja nicht gerade offen umgehen. Tetje ist da anders und besonders.

Ich selbst bin dick und ich bin Fan von Tetje Mierendorf, den ich schon sehr lange kenne und ihn auch extrem witzig finde. Sein Gewicht war immer auch irgendwie ein Markenzeichen, das er nun abgelegt hat aus verständlichen gründen. Doch wie kann man so extrem viel abnehmen? Das ist gar nicht einfach, ich dachte mir ich höre mal rein und hole mir ein paar Tipps, doch dann hat mich das Hörbuch richtig gefesselt. Tetje Mierendorf gibt keine oder kaum Tipps, keine Rezepte oder noch eine neue Diät, er packt und dicke bei den Eiern, wie man so schön sagt. Er sagt genau das was wir uns heimlich denken und nie auszusprechen wagen würden. Er spricht das knallhart an und öffnet einen damit die Augen. Ich glaube die Erkenntnis ist der erste Weg in die richtige Richtung und ich glaube dieses Hörbuch bietet die Erkenntnis. Solltest Du also dick sein und abnehmen wollen, ich halte jede Wette, dass dir dieses Hörbuch und die ehrlichen Worte von Tetje Mierendorf dabei helfen werden.

9,5 von 10 verlorenen Kilos