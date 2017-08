HAIX® BÜRSTENSET + Schuhcreme (Schwarz) + Imprägniermittel ist Pflegeset für Schuhe, ganz aktuell mit allem dabei was man haben muss.

HAIX® BÜRSTENSET + Schuhcreme (Schwarz) + Imprägniermittel: Ich kann mich noch erinnern wie ich es gehasst habe bei der Bundeswehr jeden Tag mehrfach meine Steifel zu putzen und das Leder zu behandeln. Aber seit der Zeit hatte ich nie wieder so top gepflegte Schuhe. Meine Schuhe jetzt sind okay, aber weit entfernt von jeder Pflege und das störte mich schon lange. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich an die Bundeswehrzeit zurück erinnerte und habe mich nun entschlossen mir ein Pflegeset zuzulegen und meinen Schuhe mehr Aufmerksamkeit zu widmen, was man auf jeden Fall machen sollte, denn es ist doch ehrlich gesagt so schade, wenn man sich teuere Schuhe kauft und das Leder irgendwann aufgibt, nur weil man es nicht pflegt.

Wie ihr seht ist das Ergebnis hervorragend, meine Schuhe waren selten so sauber. Ich habe sie mit dem Spray auch noch imprägniert. Ich bin begeistert und auch wenn das Putzen der Schuhe nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, ist in diesem Set doch alles drinne um die Schuhe zum Glänzen zu bringen, genial, endlich ein Set das komplett ist, schaut es euch doch unbedingt mal an.

9,0 von 10 Schuhputzern