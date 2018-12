Hainer – Der kleine Hai – Auf Meeresmission (2CD mit Bilderbuch) ist ein Hörspiel von Universal Music.

Letzte Aktualisierung am 10.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Hainer – Der kleine Hai – Auf Meeresmission (2CD mit Bilderbuch): Hainer ist ein kleiner Hai mit vier bunten Zähnen. Jeder Zahn besitzt dabei eine einzigartige Fähigkeit. So spürt der Rote Gefahr, mit dem Gelben riecht er ausgezeichnet, der Blaue hilft ihm alles blitzschnell zu zerschneiden und der Grüne lässt ihn meilenweit hören. Doch leider wird er aufgrund seines auffälligen Grinsens von den anderen Haikindern ausgelacht und fühlt sich deswegen oft alleine. Durch ein heftiges Unterwasserbeben entsteht ein Riss im Felsen über der HAImat, einem kleinen beschaulichen Dörfchen, in dem auch Hainer und seine Eltern wohnen. Sollte sich keine Lösung für das Problem finden, droht ein Teil des Felsens abzurutschen und die Höhlen, die Hai-Schule und den Spielplatz zu zerstören. Hainer nimmt all seinen Mut zusammen und schwimmt los, in der Hoffnung jemanden zu finden, der mit ihm gemeinsam seine geliebte Haimat retten kann. Denn wenn er als Held zurückkehrt, akzeptieren ihn vielleicht ja auch die anderen Haie genauso wie er ist…

Ich fand das, was der kleine Hai Hainer so erlebt richtig witzig. Kinder erleben hier die Besonderheiten verschiedener Regionen und Länder, wie etwas das in Brasilien immer Karneval gefeiert wird. Unterstützt wird das mit Liedern, die echt witzig sind. Auf der Hörspiel-CD immer nur kurze Ausschnitte, auf der zweiten CD sind die vollen Lieder enthalten. Das einzige was ich schade fand war, dass man das Hörspiel nicht auch ohne Lieder hören konnte. Besser fand ich dann wieder das Booklet, mit Bildern zu jedem Punkt der Reise, so können Kinder mitblättern. Super geeignet auch als Geschenk, ich kann es euch empfehlen.

Aufwändig arrangierte und Genre-übergreifende Songs mit kindgerechten Texten begleiten Hainer und seine neuen Freunde durch das Abenteuer. Mal leise mit Klavierbegleitung, mal laut mit Bläsern und Chören, mal Pop, mal Hip-Hop, laden sie zum Tanzen, Mitsingen, aber auch Nachdenken und Hinterfragen ein. Die physische Ausgabe umfasst ein liebevoll gestaltetes Bilderbuch und eine alleinstehende Lieder-CD mit langen Versionen der Songs, welche auch digital verfügbar sind.

7,5 von 10 Haiteren Geschichten