Das Heldenepos ist die erste Regiearbeit des 61-Jährigen seit zehn Jahren. Zwei Oscars® und der Golden Globe® als „Bester Regisseur“ und „Produzent“ für Braveheart (1995) sowie zahlreiche Nominierungen für den British Academy Film Award, zeugen von seinem Talent hinter der Kamera. Seinen Durchbruch feierte er mit Mad Max (1979), der so erfolgreich war, dass zwei weitere Teile mit ihm folgten. Gleich vier Mal spielte er in der erfolgreichen Actionreihe Lethal Weapon (1987) den psychisch labilen Polizisten Martin Riggs. In Der Patriot (2000) ist er selbst in der Figur eines Helden in Kriegszeiten zu sehen. Es folgten seine eigens inszenierten Drehbücher zu Die Passion Christi (2004) und dem Historiendrama Apocalypto (2006), in denen er schon historische, biografische und spirituelle Details zu intensiv inszenierten Filmen vereinte.

Mel Gibson ist einer der erfolgreichsten, wenngleich auch nicht unumstrittensten Personen Hollywoods. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ wählte ihn 2004 zum einflussreichsten Prominenten. Niemand hat zu seiner Zeit so hohe Rekordgagen für sein schauspielerisches Talent eingestrichen und gleichzeitig so viele Schlagzeilen geschrieben, wie der New Yorker. Seine Werte setzt er hoch, deswegen war es ihm eine Ehre, die Regie für HACKSAW RIDGE – DIE ENTSCHEIDUNG zu übernehmen, jede Figur zu hinterfragen, bis auch die letzte Szene nachempfinden lässt, um was für einen unfassbaren Helden es sich bei Desmond Doss handelt. „In der heutigen Filmlandschaft werden wir von fiktiven ‚Superhelden‘ geradezu überflutet. Da dachte ich, es wäre an der Zeit, einen echten, realen Helden zu feiern.“, so Gibson.

Als die Welt drohte, auseinander zu fallen, verspürte Desmond Doss den tiefen Wunsch, sie ein wenig zusammenzuhalten und Leben zu retten, statt Leben zu nehmen. Zwischen Romantik, familiären Widerständen und dem tiefen Glauben, der Desmond Doss den Antrieb verleiht, zeigt HACKSAW RIDGE – DIE ENTSCHEIDUNG ab 26 Januar 2017 im Kino, wie wichtig das Eintreten für Humanität gerade in solchen Zeiten ist.