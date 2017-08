Hacked – Kein Leben ist sicher ist ein Thriller mit Pierce Brosnan von Koch Media aus dem Jahr 2016.

Hacked – Kein Leben ist sicher: Mike Regan (Pierce Brosnan) führt das luxuriöse Leben eines Selfmade-Millionärs mit bildschöner Ehefrau, einer intelligenten Tochter, beeindruckendem „Smart Home“ und mehr Geld, als er je ausgeben kann. Seine exklusive Firma Regan Aviation steht kurz vor einem Durchbruch im Privatjet-Sektor und er vor dem Geschäft seines Lebens. Doch als seine Beziehung zu einem ehemaligen IT-Angestellten hässlich wird, sieht er seine ganze Existenz bedroht, denn heute kann jedes private Detail mit nur einem Mausklick an die Öffentlichkeit gelangen. Ed Porter (James Frecheville) geht sogar noch einen Schritt weiter…

Was sich super anhört und noch besser besetzt ist mit Alt-James-Bond Darsteller Pierce Brosnan ist leider viel zu weit hergeholt. Natürlich gibt es das Problem von Stalkern immer wieder und ganz sicher sind auch welche dabei in der realen Welt die einen ordentlichen Schuss haben, aber das was hier gezeigt wird mit der ganzen High Tech ist einfach zu weit hergeholt. Dadurch fehlt jeder Bezug zur Realität und das ganze ist dann auch kaum noch spannend, weil nichts in den Grenzen dessen passiert was man selbst kennt. Da werden Autos gehackt, da werden Scheiben auf einmal weiß und und und. Ich fand den Film okay, aber leider war er nicht das was ich erwartet hatte. Gesehen habe ich ihn übrigens auf SKY, auch die haben nicht unbedingt nur super Filme, aber generell kann ich schon empfehlen in das Programm reinzuschauen.

6,5 von 10 Hackern