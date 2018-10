Habt ihr wieder nur altes kaputtes Zeug gefunden? ist ein Buch aus dem Theiss Verlag vom 8. Oktober 2018.

Habt ihr wieder nur altes kaputtes Zeug gefunden?: Ist der Forschungsalltag von Archäologinnen und Archäologen im exotischen Ausland wirklich so abenteuerlich und romantisch, wie der geneigte Leser es sich vorstellt? Das Aufeinandertreffen verschiedener Menschen und Kulturen und das Leben und Arbeiten auf engem Raum sind Ausnahmesituationen, die einmalige Geschichten schreiben können.

Die Expedition führt nach Moldavien zu der kupfersteinzeitlichen Großsiedlung Stolniceni, einer sog. Mega-Site, die zur Tripolje-Cucuteni Kultur gehört. Diese Kultur, die sich im Zeitraum 5000 2700 v. Chr. in Osteuropa auf dem heutigen Gebiet der Ukraine, Moldaviens und Rumäniens ausbreitete, schuf die größten bekannten Siedlungen dieser Zeit in Europa: Metropolen mit vermutlich bis zu 30.000 Einwohnern, die sich über Flächen von bis zu 340 Hektar erstreckten.

Einerseits fand ich das Buch richtig interessant, weil man selten einen so deutlichen Erfahrungsbericht von einer Ausgrabung erhält, wie es in diesem Buch der Fall ist. Doch die Schriftart war so im Comic Stil, dazu sind viele Deitailarme Zeichnungen vorhanden und das Buch sieht damit aus wie ein Kinderbuch, richtig sich aber schon an interessierte Hobby-Archäologen sag ich mal. Da passt Inhalt und Erscheinungsbild wenig zusammen, aber das ist nur meine Meinung. Euch könnte auch das äußere besser gefallen, daher kann ich empfehlen, dass ihr euch ein eigenes Bild macht und hier einmal selbst reinschaut. Wen das äußere eines Buches nicht stört, wird hier unabhängig davon spannende Informationen von so einer Ausgrabung finden.

6,0 von 10 Ausgrabungen