Haarige Geschichten: Das wahre Leben im Friseursalon: Unglaublich komisch: Ein Friseur erzählt von Paradiesvögeln und anderen Individuen – Geschichten, die noch nicht gewaschen und geföhnt sind. Zauberei und Magie für einen perfekten Auftritt suchen alle Kunden bei ihrem Friseur. Aber nicht nur das – sie wollen kommunizieren und suchen ein offenes Ohr. Jeder bringt dabei seine ganz eigene liebenswerte, witzige oder skurrile Geschichte mit … Und genau diese werden im Buch erzählt. Autor Oliver Klam ist selbst Besitzer eines Friseursalons und hat schon einige verrückte Situationen erlebt. HAARIGE GESCHICHTEN besteht im Wesentlichen aus lauter liebenswerten Einzelporträts von Kunden und Mitarbeitern, erzählt aus der Sicht des leidenschaftlichen Friseurs und Lebenskünstlers René.

Ein sehr kurzweiliges und lustiges Buch, das zum schmunzeln mehr als einlädt. Ich will das mal am Beispiel einer Geschichte festmachen, da geht es um eine Kundin, die sich über Flüchtlinge aufregt, feststellt, dass es viele schwangere Frauen gibt seit es ebenso so viele Flüchtlinge gibt. Eine Frau die sagt sie würde verfolgt werden von diesen Syrern, weil sie blond ist. Nach ihrem Besuch geht sie aus dem Laden, trifft ihren Freund und geht Hand in Hand von dannen. Ihr Freund ist dunkelhäutig, Inder oder Pakistani. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, manche Menschen sind wirklich etwas seltsam. Von solchen kuriosen Geshichten, witzigen etc. gibt es in diesem Buch sehr viele, die meisten sehr kurz gehalten, zu meiner Freude wenig blabla drumherum, natürlich ein wenig, aber nicht sehr viel. Im Mittelpunkt stehen die Anekdoten und von denen kann man immer mal wieder ein paar lesen zwischendurch. Schaut selbst einfach mal rein.