H2O – Plötzlich Meerjungfrau Staffel 1 ist eine Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2006.

H2O – Plötzlich Meerjungfrau Staffel 1: Die drei Freundinnen Cleo, Emma und Rikki wachsen an den sonnigen Traumstränden der australischen Ostküste auf. Als sie bei einem Bootsausflug zufällig auf der geheimnisvollen Insel Mako Island stranden, werden sie in einem Vulkankrater gefangen. Um sich zu retten, müssen sie durch einen mondscheindurchfluteten unterirdischen See ins Meer tauchen. Am nächsten Tag geschieht etwas Unglaubliches. Den Mädchen wachsen bei der Berührung mit Wasser Meerjungfrauenschwänze! Und noch etwas Seltsames passiert: Die drei entwickeln plötzlich magische Fähigkeiten. Emma kann Wasser gefrieren lassen, Cleo kann es in jede beliebige Form bringen und Rikki bringt es zum Kochen! Dabei ist das normale Teenagerleben der drei doch schon kompliziert genug! Lewis, ein Freund der Meerjungfrauen und begabter Wissenschaftler in spe, versucht den Mädchen dabei zu helfen, ihr Geheimnis zu bewahren…

Ich muss ehrlich gestehen, dass diese Serie 2006–2010 an mir vorbei gegangen ist. Ich bin auch nicht so der typische KIKA Zuschauer. Die Töchter meiner Freundin kennen sie aber noch und lieben sie, also habe ich mir gedacht, ich schaue selbst einfach mal rein um mir ein Bild zu machen und ja, es ist eine typische Mädchen Serie, die durchaus auch heute noch Gefallen finden wird bei den Kleinen. Ein Highlight ist es aber auch für alle die, die es als Kinder schon geschaut haben, die dürften ja mittlerweile volljährig sein und sicher sich so nochmal ein Stück Kindheit zurückholen werden. Ich fand die Serie okay, ganz witzig und kann verstehen warum sie bei Mädchen so beliebt ist.

7,0 von 10 Meerjungfrauen