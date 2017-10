H.G. Wells Romane aus dem Nikol Verlag sind gerade neu erschienen, die klassischen Science-Fiction Romane in einer neuen Auflage.

Die Zeitmaschine: Die mit darwinistischen und marxistischen Theorien untermauerte Erzählung bietet faszinierende Einblicke in die Zukunft der Welt. Der Roman ist eine gelungene Mischung aus Abenteuer und Pseudowissenschaft, der Szenarien beschreibt, die heute durchaus denkbar sind.

Die Insel des Dr. Moreau: »Die Insel des Dr. Moreau« von H.G. Wells, einer seiner ersten Ausflüge in das Science Fiction Genre, handelt von einem wahnsinnigen, auf chirurgische Eingriffe spezialisierten Vivisezierer, der in seiner Forschungsstätte auf einer abgelegenen Insel grauenhafte Experimente durchführt, bei dem Versuch Tiere in Menschen zu verwandeln, mit abscheulichen Ergebnissen. Es ist eine der frühesten und unheilvollsten Darstellungen wissenschaftlichen Strebens die ursprüngliche Welt zu kontrollieren und zu beeinflussen, und letztendlich auch das menschliche Wesen. Die ethischen Fragen, die Wells in seinem Roman aufwirft, sind beinahe ein Jahrhundert vor Beginn der biomechanischen Wissenschaft entstanden und nehmen stetig an Bedeutung zu, da der genetischen Manipulation ein stetig wachsender Stellenwert in der heutigen Zeit zugesprochen wird.

Der Unsichtbare Mann: Beruhend auf einer bloßen Erfindung, verbunden mit Spannung und einem psychologischen Unterton fesselt »Der Unsichtbare« heutige Science Fiction Fans genauso wie das Publikum vor über 100 Jahren. Die klassische Mischung aus wissenschaftlicher Fantasie und belehrender Philosophie klassifziert Wells‘ Arbeit in diesem Genre: Arbeit, die einen nachhaltigen Einfluß auf gängige Lebensvorstellungen – und Erwartungen – im Technologiezeitalter prägen.

H.G. Wells Romane aus dem Nikol Verlag: Diese drei Romane von H.G. Wells sind meine liebsten, daher habe ich mich besonders gefreut, dass der Nikol Verlag eine neue Auflage in gebundener Ausgabe herausbringt. Diese sieht im Regal sehr schick aus, ich sammle Bücher von Wells, im Speziellen von dem Roman Die Zeitmaschine, weil mich Zeitreisen einfach schon immer faszinieren. Aber Science-Fiction im Allgemeinen finde ich klasse, daher sind die anderen beiden Romane ebenfalls empfehlenswert. Wells war seiner Zeit vorraus, das merkt man in jeder Zeile dieser Bücher.

Jedem auch nur halbwegs SF-Interessierten unter euch kann ich sehr empfehlen in die Bücher von Wells reinzuschauen, man kann mit keinem etwas falsch machen, fangt aber unbedingt mit einen dieser drei an, das sind in meinen Augen die Besten und die, die am lesenswertesten sind. Viel Spaß dabei.

9,0 von 10 Zukunftsvisionen