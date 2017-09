Gute Fotos, harte Arbeit: Wege zum perfekten Naturfoto ist ein Buch aus dem fotoforum-Verlag von 2017.

Gute Fotos, harte Arbeit: Wege zum perfekten Naturfoto: Spitzenbilder aus der Natur sind kein Zufall, sondern das Ergebnis gründlicher Recherche, guter Vorbereitung, strukturierter Arbeitsweise, großer Geduld und intensiver Verbundenheit mit der Natur. Hermann Hirsch und Karsten Mosebach beschreiben in diesem Buch, illustriert mit vielen Einzelbildern, den Entstehungsprozess von der ersten Idee zum Top-Bild.

Wer hier öfter mal mitliest weiß ich bin Hobbyfotograf. Ich ziehe gerne mit meiner Spiegelreflexkamera los und mache Bilder von Dingen, die mir gerade so in den Sinn kommen. Oft und gerne auch Bilder von der Natur, denn diese bietet unglaubliche Schönheit, wie dieses Buch ebenfalls beweist. Doch ist ein Bild nicht gleich ein Bild, man kann diese optimieren bis hin zur Perfektion und genau das zeigt dieses Buch. Es hatte so viele nützliche Tipps, das ich hier schon mit Schmierzettel sitze und mir Notizen mache für meinen nächsten Ausflug in die Natur, ich kann also allen Hobbyfotografen sehr empfehlen hier ebenfalls mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr, ihr werden das Ergebnis an euren Bildern sehen.

8,5 von 10 tollen Schnappschüssen