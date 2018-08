Guadeloupe und seine Inseln – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 25. Juli 2018.

Guadeloupe und seine Inseln – Reiseführer von Iwanowski: Zu den Perlen der französischen Karibik gehören zweifelsohne die Inseln Guadeloupes. Wer hier einmal Palmenstrände, Regenwald, Mangrovensümpfe, Bergwelten und ein Bad im türkisfarbenen Meer genossen hat, wird immer wieder zurückkehren wollen. Im einzigen deutschprachigen Reiseführer zu dem Archipel werden neben den beiden Hauptinseln Basse-Terre und Grande-Terre auch die kleineren Inseln Marie-Galante und La Désirade sowie die Îles des Saintes und die Îles de la Petite-Terre vorgestellt. Das französische Département ist ideal für Selbstfahrer. Besonderen Wert legen die Autoren auf die vielfältigen Landschafts-, Sport- und kulinarischen Erlebnisse: Taucher, Segler, Surfer und Kite-Surfer finden zahlreiche Anregungen, detaillierte Wandervorschläge erschließen die Inselwelt und kleine Restaurants verführen mit großartiger Küche.

Googelt einfach mal nach Bildern von Guadeloupe, dann wisst ihr warum mich das als Reiseziel schon so lange interessiert. Einfach wunderschön dort, ein absolutes Traumziel von mir, schon viele Jahre. Dieses Jahr werde ich wohl nicht mehr hinkommen und nächstes Jahr vielleicht auch noch nicht, aber geplant für die Zukunft ist es jetzt auf jeden Fall, spätestens nachdem ich diesen Reiseführer sah, denn der beschreibt nicht nur bis ins Detail was man dort sehen und erleben kann, er macht auch einfach Lust auf mehr. Am liebsten würde ich nun direkt losfliegen, aber das ist leider nicht möglich. Was allerdings möglich ist: Seine Reise mit diesem Reiseführer genauestens zu planen.

8,0 von 10 wunderschönen Reisezielen