Gruselkabinett – Folge 139: Der Rabe ist ein Hörspiel von Lübbe Audio vom 31. August 2018.

Gruselkabinett – Folge 139: Der Rabe: Auf einer Reise lernt ein Engländer in einer alten Stadt am Rhein die äußerst faszinierende Dichterin Lady Ligeia kennen und lieben. Sie arbeitet gerade an einem Werk, welchem sie den Titel „Der Rabe“ gegeben hat.

Eine richtig tolle Folge, ich mag das Gruselkabinett mittlerweile richtig, am Anfang war ich noch skeptisch, aber diese Folge, frei nach Edgar Allan Poe, hat mir extrem gut gefallen. Sie fing zwar etwas lahm an, endete aber richtig spannend. Gruselig war das zwar eher selten aber dafür sehr interessant.

8,0 von 10 spannenden Hörspielen