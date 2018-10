Gruselkabinett 142 Das Zeichen der Bestie ist ein Hörbuch von Titania Medien (Tonpool) vom 26. Oktober 2018.

Gruselkabinett 142 Das Zeichen der Bestie: Fleete, der sich wenig um Indien und die Inder schert, betrinkt sich dort an einem Silvester-Abend und schändet in einem Tempel das Standbild eines Affengotts. Das hätte er besser nicht tun sollen …mehr lesen

Von kaum einer Hörspielreihe bin ich so hin- und hergerissen wie von Gruselkabinett, denn die Folgen sind stellenweise mega unterschiedlich von der Produktion bzw. von dem was mir gefällt. Manche Folgen sind so der Hammer, dass ich sie mehrfach höre und andere sind wieder so schlecht, das ich mir überlege die Serie nicht mehr weiterzuhören. Diese Folge gehört zu den besseren. Die Qualität ist super, die Sprecher machen ihren Hob richtig gut, das macht Spaß zuzuhören. Ebenso die Klänge, das Ambiente, es passt hier einfach alles sehr gut zusammen. Und endlich ist die Folge mal wieder das, was der Titel verspricht, gruselig. Ich kann euch sehr empfehlen in diese Folge mal reinzuhören, es lohnt sich.

8,5 von 10 Gruselgeschichten