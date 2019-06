Grundlagen des Zeichnens, der Kalligrafie und Malen erlernen ist jetzt ganz einfach. In diesem Beitrag zeige ich euch einige Bücher mit denen ihr all das ganz einfach lernen könnt.

Grundlagen des Zeichnens

Wer mich kennt weiß das ich beim schön Schreiben und beim Zeichnen etwas unkreativ bin und nicht unbedingt das größte Talent habe. Aber ich habe dennoch Spaß daran und ich möchte mich stetig verbessern und lernen. In dem Zuge sind mit diesen Monat einige Bücher ins Auge gefallen die ich euch an dieser Stelle vorstellen möchte, weil sie euch, wenn ihr das auch lernen wollt, weiter bringen. Zumindest war das bei mir so, diese Bücher holen ich euch genau da ab wo ihr steht und bringen euch viele neue Techniken bei. Im Handumdrehen sehen eure Bilder und Schriften um ein vielfaches besser aus.

Grundlagenwerkstatt: Grundlagen der Kalligrafie Natascha Safarik

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (04.06.2019)

Broschiert: 32 Seiten

Grundlagenwerkstatt: Grundlagen der Kalligrafie: Wer mit der Kalligrafie beginnen möchte, braucht nicht viel: Tinte, Feder, Federhalter und Papier. Und natürlich das nötige Know-how. Die Grundlagenwerkstatt beantwortet die wichtigsten Fragen des Anfängers. Dabei lernt der Leser einfach und leicht verständlich die Materialien, Techniken und die Anatomie der Schrift kennen und taucht in die faszinierende Welt der Kalligrafie ein.

Grundlagenwerkstatt: Grundlagen Handlettering Edition Michael Fischer

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (04.06.2019)

Broschiert: 32 Seiten

Grundlagenwerkstatt: Grundlagen Handlettering: Wer mit dem Handlettering beginnen möchte, braucht nicht viel: einen Pinsel oder Stift mit Pinselspitze und Papier. Und natürlich das nötige Know-how. Die Grundlagenwerkstatt beantwortet die wichtigsten Fragen des Anfängers. Dabei lernt der Leser einfach und leicht verständlich die Materialien, Techniken und ersten Alphabete kennen und taucht in die faszinierende Welt des Handletterings ein.

Deine Handschrift – Entdecke die Freude am Schreiben: Weg vom Bildschirm, ran ans Papier! Sich spielerisch an die eigene Handschrift herantasten, darum geht es in „Deine Handschrift“. Durch kleine alltägliche Projekte, wie z.B. Einkaufszettel und To-Do-Listen schreiben, soll man sich wieder bewusster mit dem Akt des Schreibens auseinander setzen und so seinen ganz eigenen Stil finden. Schritt-für-Schritt werden so die blutigen Anfänger an die Königsdisziplin „Handlettering“ herangeführt und geschult. Damit man direkt loslegen kann, kommt das Buch mit dem original Faber-Castell Pitt Artist Brush Pen.

Kunst kompakt: Brush-Pen-Motive Step by Step: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Mit dem Brush Pen zu tollen Trendmotiven! Der populäre Aquarell-Look läßt sich mit dem Brush Pen noch einfacher umzusetzen – der Stift ist einfach in der Handhabung und es gibt ihn in vielen verschiedenen Farben. Die Farben lassen sich mit einem nassen Pinsel verwischen, wodurch der Aquarell-Effekt entsteht, in manchen Brush Pens lassen sich die Farben auch gleich mischen, wodurch besondere Farbeffekte entstehen. Die Motive bieten einen leichten, unmittelbaren Einstieg, da sie alle in maximal 5 Schritten anzufertigen sind. Die Steps werden detailliert dargestellt, sodass jeder zu schnellen Erfolgen kommt. Unter den Motiven finden sich trendige Tiere und beliebte Pflanzen wie Wassermelone, Flamingo, Wal, Monstera, Kakteen und Blüten. Die wichtigsten Grundlagen des Aquarellierens werden leicht verständlich dargestellt.

Kunst kompakt: 99 Tiere zeichnen Step by Step: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Mit vielen hilfreichen Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen gelangt jeder zu tollen Ergebnissen. Die große Vielfalt der Tierwelt entdecken und Strich für Strich aufs Papier bringen – dazu leiten die Zeichenvorlagen in diesem Buch ganz leicht verständlich an. Mit dabei sind Tiere und Tierbabys aus allen Teilen der Erde, von den beliebtesten Haustieren bis zu Elefant und Co. Ein spannendes Buch, welches Kindern, Erwachsenen und Tierliebhabern ohne viel Aufwand Spaß am Zeichnen vermittelt.

Kunst kompakt: Acryl-Motive Step by Step: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Mit Acrylfarben zu tollen Trendmotiven! Mit dem beliebten Medium lassen sich kleine und fantasievolle Motive zur Dekoration von Karten und Postern umsetzen. Die Motivebieten einen leichten, unmittelbaren Einstieg, da sie alle in nur 5 Schritten anzufertigen. Die Steps werden detailliert dargestellt, so dass jeder zu schnellen Erfolgen gelangt. Unter den Motiven finden sich trendige Tiere und beliebte Pflanzen wie Wassermelone, Flamingo, Lama, Monstera, Kakteen und Blütenkränze. Die wichtigsten Grundlagen der Acrylmalerei werden leicht verständlich dargestellt.

Kunst kompakt: Einfach Handlettering: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Handgeschriebene Poesie ganz einfach selbst gemacht: Mit lieben Worten und individuell gestalteten Buchstaben werden Grußkarten und Wohn-Deko ab jetzt zu etwas ganz Besonderem. Der Grundlagenteil stellt die wichtigsten Basics zu Materialien, Grundschriftarten und Komposition vor. Praktische Step-by-Step-Anleitungen zum Ausprobieren und Üben werden durch eine Fülle an Inspirationen sowie Tipps und Tricks zu dekorativen Schmuckelementen ergänzt.

Kunst kompakt: Einfach Acryl – Das Grundlagenbuch: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht Das Acryl-Grundlagen-Buch erläutert in anschaulichen Schrittanleitungen die Grundtechniken der Acrylmalerei. Darüber hinaus geht es auf Spezialtechniken ein und führt Mischtechniken vor. Die ausgesuchten Motive und zahlreichen Bildideen bieten sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen in der Acryltechnik Anregung und Inspiration.

Kunst kompakt: Aquarell-Motive Step by Step: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Trend-Aquarelle für Einsteiger! Für alle, die sich an die Aquarell-Malerei wagen, bietet dieses Buch einen leichten, unmittelbaren Einstieg. Die Motive sind alle in jeweils nur 5 Schritten anzufertigen, die Steps werden detailliert dargestellt, so dass jeder zu schnellen Erfolgen kommt. Unter den Motiven finden sich trendige Tiere und beliebte Pflanzen wie Wassermelone, Flamingo, Lama, Monstera, Kakteen, Sukkulenten und Blütenkränze. Die wichtigsten Grundlagen des Aquarellierens werden leicht verständlich dargestellt.

Kunst kompakt: Einfach Aquarell – Das Grundlagenbuch: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Diese Einführung in die Aquarellmalerei ist Grundlagenwerk und Inspiration zugleich. Es führt ein in das Malen mit dem beliebten und vielseitigen Medium Aquarellfarbe. Von der Farbauswahl über Pinsel, Papier und Farblehre zeigt es den idealen Weg zu wunderschönen Bildern. Mit detaillierten Anleitungen zu Technik, Farbgestaltung und Komposition lassen sich moderne Aquarellprojekten gleich umsetzen. Schritt für Schritt zum Erfolg gelangt man durch individuelles Nacharbeiten von vielschichtigen, effektvollen und modernen Motiven – vom leuchtenden Blumenbild über faszinierende Landschaften bis zu stilvollen Stillleben.

Kunst kompakt: Einfach zeichnen – Das Grundlagenbuch: Abenteuer Malen & Zeichnen – mit dieser inspirierenden Kreativ-Reihe gelingt der Einstieg in die unterschiedlichen Techniken ganz leicht. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und detaillierten Beschreibungen führen anschaulich durch die ganze Welt der Bleistiftkunst – von den ersten Formen bis zu plastischen Schattierungen. Gesichter, Augen und Hände können so realistisch umgesetzt werden, Figuren, Landschaften und Gegenständliches mit hilfreichen Tipps einfach erschaffen werden. Der Praxiskurs für schnelle Erfolge – Schritt für Schritt zum Profizeichner!