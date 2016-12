Grundig Sonoclock 691 Uhrenradio (DAB+): Modern gestaltetes Uhrenradio mit Unterbau-Zubehör für Küchenschränke und großen Tasten für eine einfache und unproblematische Bedienung. Das Küchenradio Sonoclock 691 DAB+ verfügt über UKW-RDS und DAB+ Empfang mit jeweils 10 Stationsspeicher und einen Timer (Kochuhr, Kurzzeitwecker), der bis zu 300 Minuten einstellbar ist. Was ist DAB+: DAB+ bedeutet Digital Audio Broadcasting, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Im Gegensatz zum gewöhnlichen UKW bringt dies gleich eine ganze Reihe von Vorteilen: Jeder Radiosender ist im Bundesgebiet auf genau der gleichen Frequenz empfangbar, ganz gleich ob Sie sich in Flensburg oder am Bodensee aufhalten. Durch neuartige digitale Kodierungsverfahren ist es möglich die Klangqualität gegenüber dem Analogradio deutlich zu steigern. Auch bei sehr niedrigem Empfangspegel werden Radiosendungen nicht gestört, erst ab einem Empfang von unter 10% bricht die Übertragung ab. Mit anderen Worten haben Sie mit DAB+ entweder nur guten oder keinen Empfang. Nerviges Rauschen gehört somit der Vergangenheit an.

Seit November wohne ich in meiner neuen Wohnung, also schon ganz schön lange. Ich hatte mir auch alles eingerichtet, nur eben in der Küche fehlte eine gewisse Unterhaltung an Musik. Für ein großes Radio habe ich keinen Platz, weil ich einfach zu viele Küchengeräte habe und für eine Bluetooth Box habe ich keine Nerven, das hatte ich probiert und immer wenn ich mal mit meiner Freundin länger am kochen war, was wir sehr gerne ausgiebig machen, waren die Batterien leer, so das es erst am PC aufgeladen werden musste, also auch dann öfter mal keine Musik. Also was ist die Lösung? Ein Küchenradio, von denen ich bisher gar nichts gewusst hatte, soll es so einfach sein, dachte ich mir und ja, ich kann es jetzt beantworten: Es ist so einfach. Anbauen kann das jeder Idiot, denn es ist eine Papierschablone dabei, mit der man sich ganz leicht den Schrank markieren kann, wer dann noch einen Akkuschrauber hat, hat das Uhrenradio innerhalb von 2 Minuten unter dem Schrank befestigt. Grundig war so nett mir eines für einen Test zur Verfügung zu stellen, weil ich mir einfach bis dato nicht sicher war ob das eine Lösung für mich sein kann.

Wie ihr seht, es ist definitiv etwas für mich, ich konnte es noch in eine Ecke bauen, in der es nicht nur toll aussieht, in der auch der Klang fantastisch ist und das muss man diesem kleinen Ding ja lassen, es hat mich vom Sound her sehr überrascht und hört sich sogar gut an, wenn man es mal lauter laufen lässt, so hatte ich es die Tage immer an und bin nach nebenan ins Büro gegangen und konnte entspannt Musik hören. Ich bin sehr begeistert und würde es am liebsten gar nicht mehr hergeben, aber Grundig bat mich das im Anschluss zu diesem Test an euch zu verlosen und das will ich auch machen, ich selbst habe mir dies teil unlängst gekauft, ihr bekommt also ein völlig neues Gerät und nicht das, was ich angebaut habe. Das einzige was ihr machen müsst: Euch in folgendes Formular einzutragen.