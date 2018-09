Grünlandtypen: Erkennen – Nutzen – Schützen ist ein Buch aus dem Verlag Quelle & Meyer vom 16. August 2018.

1 Bewertungen Grünlandtypen: Erkennen – Nutzen – Schützen Peter Sturm, Andreas Zehm, Henryk Baumbach, Wolfgang von Brackel, Georg Verbücheln, Martin Stock, Frank Zimmermann

Herausgeber: Quelle & Meyer

Auflage Nr. 1 (16.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 344 Seiten

Grünlandtypen: Erkennen – Nutzen – Schützen: Deutschlands Wiesen und Weiden sind vielfältig und manche atemberaubend schön. Dieses Bestimmungsbuch stellt 23 Grünlandtypen vor, so beispielsweise blumenbunte Trocken- und Borstgrasrasen, Berg- und Flachland-Mähwiesen, Fettweiden sowie die Salzwiesen der Küste. Anhand wesentlicher Kennzeichen, Standorteigenschaften und charakteristischer Pflanzenarten wird es jedem Interessierten möglich, die verschiedenen Typen zu erkennen. Zahlreiche Fotos runden die Steckbriefe ab.

Tabellen der typischen Pflanzenarten mit Blühzeiten und Blütenfarben in Kombination mit Karten zur Verbreitung in Deutschland machen eine Unterscheidung der Grünlandtypen einfach. Praxisnahe Hinweise zur Nutzung und zum Naturschutz zeigen, wie die Grünlandtypen dauerhaft erhalten werden können und welchen Gefährdungen sie unterliegen.

Dieses Werk ist unverzichtbar für Naturschützer, Agrarwirte, Studenten der Biologie, der Landschaftspflege, der Landschafts- und Agrarökologie sowie für alle Naturliebhaber. besonders kann ich euch im Zuge dessen auch das Buch Faszinierende Pflanzengallen: Entdecken – Bestimmen – Verstehen empfehlen.

Pflanzengallen entstehen in einem erstaunlichen Miteinander von Gallenerregern und Pflanzen. Sowohl Pflanzen- wie auch Insektenfreunde und Pilzkundler können in diesem faszinierenden Zusammenwirken der Natur während des ganzen Jahres Beeindruckendes und Überraschendes entdecken und beobachten. Für das nun in einem größeren Format erscheinende Buch haben Margot und Roland Spohn das Vorgängerwerk von Heiko Bellmann nicht nur überarbeitet und aktualisiert, sondern im Artenspektrum um viele Organismen erweitert und in den Porträts mit Aspekten zur Biologie und Bedeutung wesentlich ergänzt. Das Werk beschreibt an rund 120 Pflanzengattungen etwa 450 verschiedene Gallen, die von Tieren, Pilzen, Bakterien, aber auch anderen Pflanzen ausgelöst werden. Eine umfangreiche Einleitung sowie aussagekräftige Fotos zu jeder Galle und jetzt auch zu jeder Pflanzengattung erleichtern das Bestimmen und den Zugang zu diesem spannenden Naturphänomen. Den Autoren gelingt es damit, die ebenso faszinierenden wie geheimnisvollen Pflanzengallen der Fachwelt und allen an der Natur Interessierten näherzubringen.

Wer noch mehr Interesse an Pflanzen hat, dem kann ich ebenfalls das Buch Pflanzen-paradiese in Deutschland: Faszinierende Entdeckungstouren durch 12 National- und Naturparks empfehlen: Deutschland besitzt aufgrund seiner geografischen Lage vielfältige und einzigartige Naturlandschaften. Mit ihren unterschiedlichen Pflanzenarten sind sie zu jeder Jahreszeit ein Fest für Auge und Sinne. Von der Weite des Meeres an Nord- und Ostsee über Fels- und Moorlandschaften in Harz und Eifel bis hin zu den Berchtesgadener Alpen kann man sich auf vielfältige Weise von der Natur verzaubern lassen. Begeben Sie sich zusammen mit Anne Christine Martin und Stefan Feldhoff auf eine unvergessliche Reise durch unsere herrliche Natur! In eindrucksvollen Landschafts- und Pflanzenaufnahmen zeigt Ihnen dieser großformatige Bildband die 12 schönsten unserer National- und Naturparks. Spezifische Pflanzenarten, die ihren jeweiligen Lebensraum repräsentieren, werden fachkundig porträtiert. Dabei liefern die Autoren zahlreiche Informationen zu interessanten Ausflugszielen in der Umgebung und geben Insider-Tipps zu Museen und speziellen Führungen vor Ort. Auf präzisen Karten sind die besten Wanderwege genau verzeichnet und leicht zu finden. So lassen sich die Naturparadiese auf Spaziergängen, Wanderungen oder Radtouren gut gerüstet erkunden.

9,0 von 10 wunderschönen Pflanzen