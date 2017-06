Grünes Blattgemüse: Stärkt das Herz, senkt den Blutzuckerspiegel und fördert die Sehkraft

Grünes Blattgemüse: Grünes Blattgemüse hat sich in den letzten Jahren einen prominenten Platz auf dem Speiseplan vieler gesundheitsbewusster Menschen erobert. Ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster sekundärer Pflanzenstoffe, Mineralstoffe, Vitamine und Enzyme ermöglicht die entscheidenden Lebensprozesse der Pflanze. Daher sind sie in hoher Konzentration in ihren Blättern vorhanden. Und so wichtig sie für die Aktivitäten der Pflanzen sind, so unverzichtbar sind sie auch für die komplexen Prozesse im menschlichen Körper. Das ist auch der Grund, warum diese Inhaltsstoffe der Blätter immer mehr in den Fokus der Wissenschaft rücken.

Victoria Boutenko, die Erfinderin der grünen Smoothies, hat die Bedeutung des grünen Blattgemüses für unser Wohlergehen bereits vor langer Zeit erkannt. In ihrem neuen Buch fokussiert sie sich auf besondere Nährstoffe, die wir in ausreichender Menge nur aus grünen Blättern beziehen können. Dazu gehören beispielsweise Lutein, das unsere Augen gesund erhält, Vitamin K, ein oft übersehener Vitalstoff, der uns vor Osteoporose, Krebs, Arterienverkalkung und Demenz schützt, sowie Vitamin B 9, das Geburtsdefekte zu verhüten hilft, wenn die Schwangere es in ausreichenden Mengen zu sich nimmt. Neben den erstaunlichen Erkenntnissen der aktuellen Forschung stellt Victoria Boutenko spezielle Rezepte für grüne Smoothies vor, die gezielt als Prophylaxe oder zur Linderung bestimmter Krankheiten dienen können.

Victoria Boutenko, die Erfinderin der grünen Smoothies, erforscht seit vielen Jahren die erstaunlichen Vorteile von grünem Blattgemüse für unsere Gesundheit. Eine wissenschaftlich fundierte Beschreibung der besonderen Vitalstoffe, die in Grünem stecken, mit zahlreichen Hinweisen, wie wir am besten von ihnen profitieren können, und Praxisteil: Rezepte und Tipps zur Linderung gesundheitlicher Probleme.