Groupfitness: Workout Basics & Variationen: Ein funktionelles Krafttraining ist der Schlüssel für einen gesunden Körper, eine bessere Leistungsfähigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild. Dieses Buch beleuchtet die theoretischen Hintergründe für ein effektives Workout und bietet viele wertvolle Tipps für die praktische Anwendung im Gruppentraining. Kurz und anschaulich werden Übungen für verschiedene Muskelgruppen, Schwierigkeitsstufen und Stundenschwerpunkte beschrieben. Durch das Grundlagenwissen rund um Kraft und Trainingsgestaltung öffnen sich vielfältige Wege zur Einbindung neuer Aspekte in die klassischen Trainingsformate des Gruppentrainings. Ein wertvolles Nachschlagewerk und ein Begleiter für die Ausbildung im Bewegungs- und Fitnesssegment, für den ambitionierten Fitnesssportler sowie für den erfahrenen Trainer in der Groupfitness.

Dies Buch bietet 200 verschiedene Übungen in vielen Bildern erklärt, noch genauer geht es im Grunde kaum. Allerdings braucht man einige Utensilien um alle Übungen trainieren zu können. Zwar sind die allermeisten ohne zusätzlichen Utensilien, aber eben nicht alle. So braucht man verschiedene Seile, Bälle und Kurzhanteln um dies Buch optimal nutzen zu können. Dann aber hat man wirklich etwas sehr gelungenes, denn wie gesagt, alle Übungen werden bis ins Detail erklärt, nicht nur in Schriftform, sondern auch in vielen Bildern, sehr vielen Bildern sogar.