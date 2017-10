Ab Montag, 9. Oktober 2017, zeigt Das Erste 21 neue Episoden der ARD-Kultserie „Großstadtrevier“. Zunächst wird mit fünf Erstausstrahlungen (Folgen 402-406) die zweigeteilte Jubiläumsstaffel fortgesetzt, bevor sich die 31. Staffel mit 16 weiteren, spannenden Fällen direkt anschließt (Folgen 407-422). Bis ins Frühjahr 2018 dürfen sich Fans der Kultserie also auf neue, knifflige Fälle für die Polizisten um Kommissariatsleiterin Küppers (gespielt von Saskia Fischer) freuen.

„Großstadtrevier“: Ab Montag 21 neue Folgen im Ersten

In der Episode „Auf Leben und Tod“ (Drehbuch: Roland Riefer, Regie: Torsten Wacker) am kommenden Montag um 18:50 Uhr wird den Kiez-Polizisten eine Videoaufnahme von illegalen Kämpfen zugespielt, bei denen es unter dem Gejohle der Zuschauer um Leben und Tod geht. Hohe Wetten werden platziert. Piet Wellbrook (Peter Fieseler), der auf der Hose eines der Kämpfer das Logo eines Panantukan-Centers entdeckt, wird undercover Mitglied in diesem Trainingscenter. Er findet heraus, dass Diego, der Kampftrainer der Polizei, mit der Sportschule in Verbindung steht. Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz), die sich in Diego verliebt hat, will nicht glauben, dass dieser in die illegalen Kämpfe verwickelt ist. Der Einsatz des gesamten Teams ist gefragt, als Piet in Lebensgefahr gerät.

„Großstadtrevier“ wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).

„Großstadtrevier“, immer montags um 18:50 Uhr im Ersten

