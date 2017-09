Große Überraschungen ist ein Kinderbuch ums Entdecken von Michael Neugebauer Edition aus dem Jahr 2017.

Große Überraschungen: In jeweils drei Schritten verwandeln sich Dinge, die optisch klein erscheinen in etwas überraschend Großes. Klare Linien und Farben geben den Seiten eine Struktur, die auch für kleine Betrachter eines Pappbilderbuches nachvollziehbar ist.

Ein tolles kleines Buch für unsere Kleinen, die auf jeder Seite etwas entdecken können. Das funktioniert dann so, auf der Seite ist dann immer was zu sehen, beispielsweise ein kleines Boot. Wenn man aber die Seite aufklappt wird ein großer Kontainerfrachter drauf. Total witzig gemacht, da werden Kinder ganz sicher ins Staunen kommen und lernen so ganz nebenbei noch was von der Welt. Am besten natürlich, wenn das zusammen mit den Eltern entdeckt wird und man seinen Kindern dann zu den jeweiligen Dingen etwas erzählen kann, so wird das Buch sehr interaktiv. Ich kann es daher sehr empfehlen, schaut einfach mal rein.

8,0 von 10 Kontainerschiffen