Gropius: Walter Gropius, Gründer des Bauhauses und Pionier des Internationalen Stils, hat wie kein anderer deutscher Architekt des 20. Jahrhunderts unsere Lebenswelt geprägt. Eine Einführung in das Werk eines Mannes, der Generationen von Architekten zum Vorbild wurde.

„Wir möchten ein rein organisches Gebäude erschaffen, das seine inneren Gesetze kühn ausströmt, frei von Unwahrheiten oder Verzierung.“

― Walter Gropius

