GRIP ist ein adrenalinstrotzender Hardcore-Combat-Racer mit halsbrecherischem Tempo und brachialen Waffen ohne Ende.

GRIP: GRIP ist ein adrenalinstrotzender Hardcore-Combat-Racer mit halsbrecherischem Tempo und brachialen Waffen ohne Ende. Mit schwerkraftverhöhnender Spielphysik und einem sagenhaften Arsenal abgedrehter Waffen sorgt GRIP für das schnellste und wettkampforientierteste Rennerlebnis aller Zeiten. Erklimme Wände, Decken und alles andere, was dir unter die Räder kommt … meistere knifflige Strecken, Tricks und atemberaubende Stunts und bahne dir deinen Weg durchs All.

GRIP ist ein Spiel genau nach meinem Geschmack. Im Grunde könnte man scherzeshalber sagen, dass es wie Mario Kart ist nur eben in einer hardcore Version, naja und eben viel viel schneller. Aber fangen wir von vorne an, kennt ihr noch diese Ferngesteuerten Auto, die auf beiden Seiten fahren können? Ich komme gerade nicht auf den Namen, bzw. weiß auch gar nicht ob die einen extra Namen haben. Damit habe ich als Jugendlicher so gerne gespielt, denn egal auf welcher Seite, sie fahren immer weiter und so ist das bei GRIP eben auch. Ebenso sind die Kräfte der Physik hier manchmal etwas ausgesetzt, wenn man kopfüber durch einen Tunnel fährt beispielsweise.

Das ist dann aber genau das was GRIP ausmacht. Es ist mega schnell und manchmal so schnell, dass man gar nicht weiß wo man eigentlich gerade ist, was zu witzigen Stunts führt. Aber macht euch keine Sorgen, die KI ist ebenfalls manchmal damit überfordert und baut heftige Stunts, das finde ich dann noch authentisch. GRIP ist ein Rennspiel der besonderen Art, kurzweilig auch, denn mehr als 1-2 Stunden am Stück sind heftig zu spielen, manches kann das Auge gar nicht so schnell erfassen, aber es macht dann immer viel Spaß. Ich kann euch sehr empfehlen selbst mal reinzuschauen, besonders dann wenn Du auf so abgefahrene Spiele stehst und vor allem wenn Du eine gute Hand-Augen Koordination hast. Viel Spaß beim spielen.

8,0 von 10 superschnellen Rennen