Grillen mit Christoph Brand: Fernsehkoch Christoph Brand (BEEF! Das TV-Magazin) präsentiert 50 Grillrezepte für Fleisch, Fisch, Gemüse und Desserts Know-how und Expertentipps rund ums Dauerbrenner-Thema „Grillen“ Mit den renommierten Gastköchen Lucki Maurer, Veronique Witzigmann und Xiao Wang

Wisst ihr was mich am Grillen immer stört, warum ich nicht so oft und gerne grille? Weil mir das immer zu stumpf ist. Kohle rein, anzünden, Fleisch drauf und fertig. Das finde ich zu banal. Zweifellos schmeckt das mal gut, aber nicht dreimal die Woche. Wenn ich so überlege habe ich im letzten Sommer insgesmat 3 Mal gegrillt. Als ich dieses Buch jetzt in die Hände bekommen habe war ich stark beeindruckt, denn Grillen kann so viel mehr sein als nur ne Scheibe Fleisch draufzulegen. Dazu kommt noch das ich nie das größte Talent hatte zum grillen. Mit diesem Buch wird das anders sein, denn hier wird alles bis ins Detail erklärt, Grillen als Kunstform sozusagen. Nein, Spaß beiseite, es richtet sich vor allem auch an Anfänger, es wird gezeigt wie man einen Grill richtig anmacht, welche verschiedenen Formen es gibt, was zu beachten ist, wie das Fleisch am besten gegrillt wird und vor allem dann jede Menge Rezepte und eben nicht nur das typische Stück Fleisch und die Wurst. Es gibt so vieles mehr was man machen kann, worauf ich selbst nie gekommen wäre. Das Beste dabei ist aber: Rezepte und Ideen für alle Jahreszeiten, so wird Grillen eben nicht nur zum typischen Sommer Spaß, sondern auch so für zwischendurch. Ein tolles Buch, das im übrigen auch sehr gut bebildert ist, ein MUSS für jeden Grillfan und jeden Grill-Anfänger, so wie ich es einer bin.