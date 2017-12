Gridlock’d – Voll drauf ist ein Film mit u.a. Tim Roth und Tupac Shakur von Koch Media aus dem Jahr 1996.

Gridlock’d – Voll drauf: Zwei Loser, ein Entzug und jede Menge Ärger: Als Jazzmusikerin Cookie (Thandie Newton) zu den Drogen greift, die sie sonst nur für ihre verpeilten Begleitmusiker Stretch (Tim Roth) und Spoon (Tupac Shakur) bunkert, bricht sie zusammen. Die zwei Junkies beschließen daraufhin, endlich clean zu werden. Doch ihr Umfeld macht ihnen die Umsetzung ebenso schwer wie die US-Behörden und zwei Killer, die den beiden ebenfalls auf den Fersen sind.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ein Film wie ein Vermächtnis: Rapstar Tupac Shakur, der wenige Wochen nach Beendigung der Dreharbeiten erschossen wurde, gibt hier seine letzte und überzeugendste Darstellung als charismatischer Junkie an der Seite von Hollywood-Querkopf Tim Roth („The Hateful Eight“). Eine herrlich bissige Satire, die selbst vor den Untiefen der US-Bürokratie nicht Halt macht und die erstmals auf Blu-ray veröffentlicht wird.

Ich habe erst vor kurzem noch wieder eine Verschwörungstheorie gelesen, dass Rapstar Tupac Shakur gar nicht tot sein soll. Das ist wie bei Elvis, man will das einfach nicht fassen, dass ein großer Star nicht mehr am Leben ist. Schön finde ich, dass nun sein letzter Film endlich den Weg auf Blu-ray gefunden hat, denn das war nicht nur sein letzter, sondern auch einer seiner besten Filme. Sehr Gesellschaftskritisch, was ich so gar nicht gedacht hätte, ich kann euch also sehr empfehlen einmal reinzuschauen, bei aller Kritik ist er stellenweise außerdem noch sehr komisch und irgendwie wie der Rapper damals selbst war, cool.

7,5 von 10 Rappern