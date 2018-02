Greatest Hits: 40 Trips Around The Sun ist das neue Greatest Hits Album von Toto und Sony Music vom 9. Februar 2018.

Greatest Hits: 40 Trips Around The Sun von Toto: TOTO – 40 Trips Around The Sun: Das neue Best-Of-Album inklusive drei neuer Songs! Das Album umfasst 17 Tracks, darunter die auch die bislang unveröffentlichten Stücke ‚Spanish Sea‘, ‚Alone‘ und ‚Struck By Lightning‘. Die weiteren Songs des Albums, allesamt Klassiker aus dem TOTO-Repertoire (wie z.B. die unvergesslichen Hits ‚Afrika‘, ‚Hold The Line‘ und ‚Rosanna‘), wurden von Elliot Scheiner sowie von Gavin Lurssen und seinem Team remastered.

Ich glaube die Band TOTO kennt jeder von uns, das brauche ich niemanden mehr erklären, wer diese Band ist und was das Besondere an TOTO ist. Die Lieder, teils echt schon alt, hört man noch genau so oft im Radio wie neue Hits, TOTO ist damit so eine der Bands, die wahrscheinlich nie aussterben, weil das so schöne zeitlose Hits sind, wie eben Africa oder Rosanna. Doch ich habe auch festgestellt, dass das schon die größten Hits sind, viel mehr kannte ich von TOTO gar nicht, daher war ich gespannt die anderen auch mal zu hören und habe für mich noch was neues entdeckt. Besonders die neu aufgenommenen Stücke haben mir gefallen, ich kann euch daher sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuhören.

