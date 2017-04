Great Escapes Asia & Europe

Great Escapes Asia: Garten voller Mangos, Muskat und Kardamom, ein ayurvedisches Heilbad hoch in den Bergen des Himalaja, eine Privatinsel in Sri Lanka – von Indien bis Vietnam stellt diese aktualisierte Ausgabe die attraktivsten Urlaubsdomizile in ganz Asien vor – Oasen der Ruhe von atemberaubender Schönheit. Jedes der vorgestellten Hotels wird mit Innen- und Außenaufnahmen präsentiert, mit Preisen, Leistungen und Kontaktdaten; dazu gibt es Literaturtipps für jedes Urlaubsziel.

Great Escapes Europe: Angelika Taschen ist durch Europa gereist, um für Sie zwischen Schweden und der Türkei einzigartige Hotels und Gästehäuser zu entdecken. Jede dieser exklusiven Unterkünfte, die aufgrund ihrer einmaligen Lage, ihres hervorragenden Services und ihres ansprechenden Designs ausgewählt wurden, bietet ihren Gästen eine Atmosphäre der Ruhe und Ästhetik, in der der Alltag sich einfach verflüchtigt.

Wirklich sehr schöne Bücher mit jeder Menge an Reiseempfehlungen, man weiß beinahe gar nicht wo man selbst als erstes hinfahren soll, die Autorin hat so schöne Orte ausgesucht und das Buch bzw. die Bücher schaffen es sie in wenigen Bildern und mit wenigen Worten kurz vorzustellen. Sozusagen einen ersten Überblick zu verschaffen, wenn man detaillierte Informationen braucht muss man im Netz nachschauen oder sich beim örtlichen Reisebüro informieren. Die Bücher haben aber auch einen kleinen Nachteil und das ist glaube ich das erste Mal, dass ich das bei Büchern aus dem TASCHEN Verlag sage, die sonst mega hochwertig sind. Okay, hochwertig sind diese auch, aber manches Mal stehen die Texte auf deutsch und englisch im Buch, manchmal nicht. Das finde ich schade, das macht die klare Linie etwas kaputt und verwirrt. Aber natürlich ist das Kritik auf sehr hohem Niveau, ich finde die Bücher in der Gesamtheit ziemlich gelungen und kann euch einen Blick hinein mehr als empfehlen.