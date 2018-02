Great Barrier Reef 4K ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises (LB Films) aus dem Jahr 2017.

Great Barrier Reef 4K: Tauchen Sie ein in das größte Korallenriff der Welt, aufgenommen in real 4K. Unter 1.000 Inseln an der australischen Nordküste liegt das legendäre Paradies, welches von der Unesco zum „World Cultural Heritage“ erklärt wurde. Dieses Wunder der Natur umfasst eine der größten Artenvielfalten. Hierzu gehören Schildkröten, bunte Fische und faszinierende Korallenriffe. Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch die größte und eindrucksvollste Welt der Korallen und Inseln. Dank der fortgeschrittenen 4K Unterwassertechnologie bringen wir Sie von Ihrem Wohnzimmer direkt mitten in das abenteuerliche Riff an der Nordküste von Australien.

Zunächst einmal muss ich erwähnen, dass dieses eine Dokumentation über das Great Barrier Reef ist, es kommen also viele Menschen zu Wort, die positives, aber auch negatives über das Great Barrier Reef zu berichten wissen. Es gibt also durchaus Veränderungen die nicht so positiv sind, wie zb. das illegale jagen von Schildkröten und der Ignoranz der Menschen. Aber diese Doku hat natürlich auch schönes zu bieten, wie die vielen Unterwasseraufnahmen. Allerdings ist das nur etwas mehr als die Hälfte der Laufzeit so, die andere Hälfte lang kommen eben die verschiedenen Menschen zu Wort. Wer also ausschließlich schöne 4k Bilder vom Great Barrier Reef sucht wird hier nicht fündig, allerdings gibts hier round about 30 Minuten solches Material und die Bilder sind dann der absolute Hammer. In 4k richtig genial, selbst in HD auf normaler Blu-ray mehr als sehenswert.

7,5 von 10 Riesenmuscheln