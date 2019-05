Grantchester – Staffel 1 ist eine Krimiserie mit u.a. James Norton, Robson Green, Morven Christie und Tessa Peake-Jonesvon Edel:Records (Edel) aus dem Jahr 2014.

Grantchester Staffel 1 [2 DVDs] Edel:Records (Edel) (31.05.2019)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 270 Minuten

James Norton, Robson Green, Morven Christie, Tessa Peake-Jones

Deutsch, Englisch

Grantchester – Staffel 1: Die Handlung spielt im Dorf Grantchester des Jahres 1953, das in der englischen Grafschaft Cambridgeshire liegt. Im Mittelpunkt steht das Leben des Vikars Sidney Chambers, der neben seiner Tätigkeit als Geistlicher auch als Hobby-Detektiv arbeitet. Gemeinsam mit dem örtlichen Polizeikommissar Geordie Keating stellt er Ermittlungen über den mysteriösen Tod eines seiner Gemeindemitglieder an. Sidney ist ein großer, gutaussehender Mann, der eher zurückhaltend ist und eine romantische Ader hat. Geordie hingegen wäre gerne ein paar Zentimeter größer und läuft mit abgewetzten Schuhen und ungekämmten Haaren herum. Im Laufe der Zeit entwickeln die ungleichen Partner eine wahre Freundschaft.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Serie Grantchester bisher noch nicht kannte. Sie läuft schon seit 2014 und ist irgendwie völlig an mir vorbei gegangen. Soweit ich das gesehen habe läuft sie auf RTL. Wie dem auch sei, die erste Staffel gibt es nun auf DVD und ich kann euch wirklich mal empfehlen hier reinzuschauen, weil die Serie so richtig unterhaltsam ist. Den Protagonisten Sidney Chambers fand ich so richtig sympathisch, der Darsteller James Norton spielt ihn ganz wunderbar und ich kaufe ihm die Rolle des schüchternen und ruhigen Vikars sehr ab. Man bekommt gleichzeitig zu den Handlungen wunderbar mit wie es in England in den 50er Jahren so war. Das fand ich zusätzlich sehr spannend. Die Fälle selbst natürlich auch, besser noch die Rahmenhandlungen, die die Charaktere erzählen. Insgesamt eine sehr gelungene Serie. Ich werde mir definitiv auch die anderen Staffeln anschauen und kann euch dasselbe raten.

9,0 von 10 geistlichen Ermittlern