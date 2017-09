Gottes großer Plan: Eine Reise durch die Geschichte des Universums ist ein Buch aus dem Tectum Verlag von 2017.

Gottes großer Plan: Eine Reise durch die Geschichte des Universums: Was ist der Ursprung des Universums? Wie konnte es entstehen? Und wird es jemals sterben? Was ist eigentlich Materie, und wie kam das Licht in die Welt? Und gibt es irgendwo in den Weiten des Alls noch andere Lebewesen? Die moderne Astrophysik kann auf die meisten dieser Fragen dank Einstein und der Quantenphysik tatsächlich eine ­schlüssige Antwort geben. Doch sind wir noch lange nicht am Ziel, denn nur eine »Weltformel«, die alle physikalischen Theorien miteinander vereint, wird der Natur ihre letzten großen Geheimnisse entlocken und Gottes großen Plan, der die ­Grenzen von Metaphysik und Religion streift, aufdecken können.

Ein tolles Buch, genau nach meinem Geschmack. Im Grunde kurz vor perfekt, denn es erklärt auf wissenschaftliche Methode das Weltall und alles was um uns herum ist ohne unverständlich zu werden. Dazu gibt es viele Bilder, die das geschriebene aufzeigen und wenig Fußnoten. Letzteres kann ich nämlich gar nicht haben in Büchern, hier verzichtet man darauf, was sich sehr positiv auf den Lesefluss ausdehnt. Natürlich aber liest sich das Buch nicht wie ein Roman, man muss da schon viel überlegen und ein Grundverständnis haben um alles zu verstehen. Einige Male musste ich auch Begriflichkeiten googeln, die ich nicht kannte, denn dies Thema ist kein einfaches, dafür aber mehr als interessantes. Freunde von Hawking und Co. werden dieses Buch lieben, garantiert.

9,0 von 10 Hawking Theorien