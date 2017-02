Gott und die Welt: Endlich alt! am 26.02.2017 um 17:30 Uhr im ERSTEN

Gott und die Welt: Endlich alt!: Günther Anton Krabbenhöft ist auf Berlins Straßen nicht zu übersehen. Sein Markenzeichen: Fliege und Hut. Unter Modebloggern und Hipstern gilt er als der am besten angezogene Opa Berlins. Der 71-Jährige hat noch eine weitere Leidenschaft. Jedes Wochenende tanzt er in den Elektro-Clubs der Hauptstadt. Er selbst bezeichnet sich als Spätzünder. Bis zur Rente war er Kantinenkoch, vor zwei Jahren hat er sich zum ersten Mal in einen Club getraut. Seitdem ist er aus dem Berliner Nachtleben nicht mehr wegzudenken. Seine Energie, sein Stil und seine unbändige Lust zu feiern beeindrucken auch 20-Jährige. In den sozialen Netzwerken feiern sie ihn als ihren „Hipster-Opa“…

Kennt ihr die Werbung mit dem tanzenden Opa aus einem Club? Das ist Günther Anton Krabbenhöft. Es gibt ihn wirklich, er ist so angezogen wie in der Werbung und besucht Berliner Clubs, das alles im Alter von über 70 Jahren. Ich dachte ja die Fugur wäre ausgedacht von der Werbung, ich war überrascht ihn hier zu sehen und fand es spannend was er zu sagen hatte, er ist so richtig sympathisch. Eigentlich hätte die ganze Doku komplett über ihn gehen können, den Rest fand ich leider etwas langweilig, diese Dame mit 69, die noch modelt. Fand ich nun nicht interessant, es gibt so viele Senioren die das noch machen, was sinn macht, wenn man noch gut aussieht. Das was Günther Anton Krabbenhöft macht finde ich viel spannender und er transportiert diesen Gedanken, den die Doku versucht zu vermitteln ganz gut rüber. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen.

