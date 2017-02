Gordon Black 1 Der Spiegel des Grauens: Das Urteil für Graf Girolamo lautete, auf dieselbe Art zu sterben wie seine Opfer auf einen spitzen Pfahl gespießt und angesichts eines Spiegels, der ihm sein eigenes qualvolles Sterben bis zum Ende zeigte. Aber so einfach war seine schwarze Seele nicht zu vernichten. Girolamo fand einen Weg zurückzukehren, um weiter sein Unwesen zu treiben …

Ich bin ja ein großer Freund von so Grusel/Horror Hörspielen und höre da alles was mir irgendwie in die Finger kommt. Dieses Mal war das die erste Folge dieser neuen Serie Gordon Black. Das Hörspiel war ziemlich lang, das hat mir schonmal gut gefallen, allerdings war die Story auch nur so mittelmäßig. Spannend war sie an manchen Stellen, ansonsten plätscherte sie so dahin, ohne wirkliche Höhen und Tiefen. Was aber überraschend hochwertig war, war die Klangkulisse. Die Sounds waren klasse und haben zu jeder Zeit perfekt gepasst, so eine tolle Qualität gibts in Hörspielen leider nur selten. Schade, dass die Story nicht genau so hochwertig war, aber man kann es dennoch hören, es war insgesamt okay. Hört doch aber einfach selbst mal rein.