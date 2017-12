Gone Mad ist ein hartes Hörbuch und nichts für schwache Nerven aus dem Festa Verlag von 2017.

Gone Mad: Wie weit darf Hardcore Horror gehen? Du denkst, du fürchtest dich vor nichts mehr? Gone Mad bricht Tabus. Die Protagonisten: Kannibalen, Dämonen, Psychopathen und einige mehr. Eine grenzüberschreitende Anthologie für extreme Leser. Doch Achtung: Der Abstieg in die Abgründe des menschlichen Verstandes erfolgt auf eigene Gefahr.

Ich hatte verschiedene Hörspiele aus dem Festa Verlag diese Tage entdeckt und fand die Cover allesamt genial, da war dann auch dieses mit dabei. Mir wurde dann gesagt, dass diese Hörspiele wirklich hart sind und das das nicht für jeden was seie. Das kann ich genau so an euch weitergeben. Das ist nicht wie ein Horrorfilm, sondern wirklich extrem ekelig und hart. Ich kann euch da gar kein Beispiel für geben, hier werden Dinge erklärt, die ich im Leben so nie machen oder sagen würde. Aber irgendwie war das auch interessant und mal was völlig anderes.

Am meisten hat mir die erste Geschichte gefallen, die war schon so herrlich krank und eine Szene sozusagen hat mich echt extrem geekelt, dass ich kurz auf Pause drücken musste. Ich fand diese Kurzgeschichten insgesamt sehr gelungen, genau das richtige Format für diese Art von harten Geschichten.

8,0 von 10 Würsten in Naturdarm