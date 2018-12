067/der Goldene Drache – Die drei ??? Kids ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) vom 30. November 2018.

067/der Goldene Drache – Die drei ??? Kids: Ein Drache in Rocky Beach! Während eines Unwetters streckt er seinen Kopf zwischen den Wolken hervor und speit Gold! Ist an der alten Legende tatsächlich etwas Wahres dran? Justus, Peter und Bob gehen der Sache auf den Grund.

Eine tolle Geschichte, die erst etwas komisch anfängt und man sich fragt ob das nicht ein bisschen sehr weit hergeholt ist, was sich aber dann auch schnell wieder aufklärt. Gewöhnen muss man sich auch erstmal daran, dass die Detektive ihren gegenüber ziemlich hinters Licht führen, auf deutsch gesagt bescheissen, das war ich so auch noch nicht gewohnt und dachte mir erst “Muss das sein”. Andererseits muss man so mit diesen schlechten Menschen umgehen, aber ob das gut ist für die Kinder die dieses Hörspiel hören? Darüber lässt sich sicher viel diskutieren, ich fand dieses Hörspiel insgesamt klasse und kann es euch sehr empfehlen.

8,5 von 10 Goldnuggets