Gold: Vom Mythos zur Wertanlag ist ein Ratgeber über Gold von der UVK Verlagsgesellschaft mbH aus dem Jahr 2017.

Gold: Vom Mythos zur Wertanlag: Vom alten Mesopotamien vor 5.000 Jahren über die Rolle des Edelmetalls in der Kolonialzeit bis hin zum Goldstandard der Moderne Gold ist ein großer Teil unserer Geschichte bzw. hat diese maßgeblich beeinflusst und gestaltet. Und auch noch heute spielt es eine ganz besondere Rolle.

Ich überlege schon lange wie ich mein Geld investiere, so investiere, dass es sicher ist und noch ein bisschen was bringt. Immer wieder stoße ich da auf Gold, denn Gold wird immer mehr verwendet, wird also weniger, wird also teurer. In den letzten Jahren schießen die Goldpreise in den Himmel und die Frage ist: Wie lange geht das noch so weiter? Aber ich investiere nicht einfach so in irgendwas, ohne mich auszukennen also griff ich zu diesem Buch.

Hier erfährt man wirklich alles über Gold, die komplette Geschichte eben. Was Gold einmal bedeutete, für was es verwendet wird, wie mit Gold gehandelt wird und und und, also jedes Detail über Gold, fast schon etwas zu viel, wenn ihr versteht was ich meine. Wer sich also wirklich über Gold informieren will, sollte zu diesem Buch greifen, der Wahnsinn was ich jetzt alles über Gold weiß, das hat zumindest mir ein sicheres Gefühl gegeben und mich in meiner Entscheidung stark beeinflusst. Schaut einfach selbst mal rein.

8,5 von 10 Goldzähnen