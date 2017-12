Götter in Weiß (Filmmittwoch im Ersten) ist ein Drama mit u.a. Claudia Michelsen, und Jan Messutat von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2016.

Götter in Weiß (Filmmittwoch im Ersten): Anna ist Chirurgin und arbeitet so wie ihr Ehemann Gunnar am Klinikum einer Kleinstadt an der Mecklenburgischen Seenplatte. Hier haben sie sich mit ihrem gemeinsamen Sohn ein schönes Leben aufgebaut. Aus ihrem gewohnten Trott wird Anna je heraus gerissen, als ein Kind nach einer Routineoperation plötzlich einen allergischen Schock erleidet.

Auslöser war ein Antibiotikum, um das Anna jedoch gar nicht gebeten hat. Ein medizinisches Rätsel für die Ärztin, bis sie herausfindet, dass die Klinik ein massives Hygieneproblem hat. Je mehr unangenehme Wahrheiten Anna aufdeckt, desto stärker wird sie angefeindet. Sie steht vor Gewissensentscheidungen, die alles zu Fall bringen könnten, was sie sich bisher aufgebaut hat.

Letzten Monat im November lief dieser Film, dieses Krankenhausdrama im Ersten. Der Film ging bei der breiteren Masse etwas unter, weil zeitgleich eben noch gute Filme und Shows liefen, was ich schade finde, denn dieser Film hätte mehr als 4 Millionen Zuschauer verdient. Aber man kann ihn sich auf DVD kaufen und noch schauen, das ist das Gute bei guten Filmen, selbst wenn sie im TV zu sehen waren lohnt sich ein Kauf danach doch sehr, vor allem bei solchen starken Storys. Ich fand das sehr realistisch, denn immer wieder hört man von Keimen und unhygienischen Zuständen in Krankenhäusern, dieser Film nimmt sich dessen an, wenn auch manches Mal etwas naiv. Insgesamt ist es ein richtig gutes Drama geworden, dass ich euch sehr empfehlen kann. Schaut aber doch am besten selbst mal rein, es lohnt sich.

7,5 von 10 Ärzten aus Leidenschaft